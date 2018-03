Roboter und Künstliche Intelligenz eroberten Texas

Ein Beispiel für Letzteres hat die NGO New Story, die gegen Slumbildung in Entwicklungsländern kämpft, gemeinsam mit einem Hersteller von 3D-Druckern gezeigt. Der 3D-Drucker Vulcan geht dieses Problem an, indem er hocheffizient mit einer Betonspritze an nur einem Tag kompakte und zweckmäßige Häuser druckt, deren Bau lediglich 4000 US-Dollar kostet. Die Entwickler hoffen, mit dieser Technologie schon bald Wohnraum für Menschen in Entwicklungsländern wie El Salvador „drucken“ zu können.