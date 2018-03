Mutter (38) bei Autounfall im Nebel getötet

Hana P. (38) aus Kaplitz (Tschechien) war am Weg zur ihrer Arbeitsstätte in einem Gastgewerbebetrieb in Unterweißenbach, wo sie als Reinigungskraft arbeitete. Möglicherweise hatte sie kurz zuvor bei einem Holzstoß die Notdurft verrichtet, denn Zeugen gaben an, sie sei hinter einem solchen Stoß mit ihrem Renault Thalia hervorgekommen. Sie geriet auf der etwas ansteigenden Straße Richtung Unterweißenbach in einer leichten Linkskurve jedenfalls auf die Gegenfahrbahn.