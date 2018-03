Trauer an Schule: 16-Jährige erstickte im Schlaf!

Das Mädchen war am Montag daheim tot im Bett gelegen. Zuerst war die Todesursache völlig unklar, auch, weil es keinerlei Hinweise auf Suchtgiftkonsum gab. Erst bei der sanitätspolizeilichen Obduktion stellte sich nun heraus, dass die 16-Jährige offenbar im Schlaf an Erbrochenem erstickt war. Äußerlich war dies nicht sichtbar, das Erbrochene steckte in der Luftröhre.