Die Dauerläufer legen Verschnaufpause ein

Ernst Pechlaner, als SPÖ-Stadtrat fasste aus seinem Wirkungsbereich zusammen: „Bildung ist die sinnvollste Investition in die Zukunft. Hier haben wir in den vergangenen Jahren rund 110 Millionen Euro ausgegeben.“ Mindestens ebenso viel flossen in den Wohnbau: 2300 neue Wohnungen seien seit Antritt dieser Regierung entstanden, „1000 weitere auf den Weg gebracht“, erklärte Wohnungs-StR Andreas Wanker (ÖVP).