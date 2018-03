Die BMW-Bande plünderte siebzehn teure Limousinen

Da waren Spezialisten am Werk: Mitglieder der berüchtigten BMW-Bande, die seit zwei Jahren in Europa ihr Unwesen treibt, haben in der Nacht auf Freitag in Villach zugeschlagen und siebzehn teure Limousinen geplündert. Zuvor hatten die unbekannten Profidiebe auch schon in der Steiermark fette Beute gemacht.