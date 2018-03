Dieb kam nach 27 Jahren zu Prozess

Autos und Automaten im Visier

Der Reihe nach: 1991 war der erst 15-jährige im Raum Innsbruck in einem falschen Freundeskreis, die „Bande“ brach Autos und Automaten auf. In einem jugoslawischen Lokal in Innsbruck wurde der Jugendliche dann verhaftet, bei einer Hausdurchsuchung fand sich aber kein Diebesgut. „Ich war halt dabei, von der Beute gekriegt habe ich aber nichts“, beteuerte der Angeklagte. Trotzdem wurde damals ein Aufenthaltsverbot verhängt, dem Strafverfahren stellte sich der Mann nie. Es folgten eine Familiengründung in Bosnien und der Job als Lkw-Fahrer. Dies bereitete bei Kontrollen öfters Probleme, aber verhaftet wurde er aufgrund der eher geringfügigen Delikte nie. Das Gericht erfuhr aber dadurch seine Telefonnummer und er konnte überzeugt werden, das Katz-und-Maus-Spiel zu beenden.