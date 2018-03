Grätzelpaket, Supergreißler und Megahalle für Wien

Megahalle. So viele Künstler, Bands, Sportler und Events, nur wohin mit all diesen Veranstaltungen? Die Stadthalle (Bild unten) braucht Unterstützung. Geplant ist eine mehrfach zu benützende Halle für Sport, aber auch für kulturelle Zwecke. Auch hier wird der Standort noch erhoben. Ludwig: „Wir haben viel in Überlegung, aber es sollte ein wichtiger Impuls sein, vor allem für jene Sportvereine, die nicht immer so im Fokus stehen.“