Namensgleichheit brachte Linzerin Klage ein

„Da lässt du dir nichts zuschulden kommen und wirst vor Gericht zitiert“, ärgerte sich das Verwechslungsopfer. Zuerst gab’s am 9. März einen RSB-Mahnbrief, dass sie bis spätestens 6. März – der Termin war also bereits verstrichen – 803,35 Euro zahlen solle. Nun kam die Klagseröffnung und die Aufforderung, dass sie am 9. April vor Gericht zu erscheinen habe. „Dabei war ich am Tag des ersten Briefs bei der Firma in Wilhering und wir klärten, dass ich nicht die Schuldnerin bin“, sagt Ingeborg Koll.