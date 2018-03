Hirscher: „Am Mittwoch ziehe ich den Stecker“

„Krone“: Zweimal Olympia-Gold, siebenfacher Gesamt-Weltcup-Sieger. Hattest du schon Zeit und Ruhe, um das alles sacken zu lassen?

Marcel Hirscher: Ja, ich hab’s schon sehr genossen in den letzten Tagen. Du wachst auf und denkst dir: Es ist schon mega, mega geil, was da abgeht. Ich hatte endlich Zeit zum Durchschnaufen. Gleichzeitig fällt unglaublich viel Last und Druck ab, man kommt so richtig runter.