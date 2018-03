Junger Randalierer rief nach seiner Mutter

„Warum der junge Mann so ausgerastet ist, kann keiner erklären“, sagt ein Polizeisprecher. Fest steht, dass Beamten am Donnerstagnachmittag den 17-Jährigen am Mödlinger Bahnhof mit Handverletzungen sowie kaputter Brille antrafen, nachdem besorgte Passanten den Notruf gewählt hatten. Aggressiv sei der Bursche gewesen, heißt es.