Nach Felsstürzen: Straßen werden freigegeben

Ab Samstag, 4 Uhr Früh, ist die L 286 Ladiser Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte das Land mit. Ebenso freigegeben wird am Freitag Abend die Stanzertalstraße (L 68). Auf der B 180 Reschenstraße ist im Abschnitt zwischen Ried und Tösens ab sofort wieder eine zweispurige Verkehrsführung eingerichtet. Die L 17 Piller Straße wird Freitag ab 17 Uhr bis Montag um 7.30 Uhr einspurig mit Ampelregelung für den Verkehr freigegeben. Am Montag (19. März) und am Dienstag (20. März) ist laut Auskunft des Landes nochmals eine Vollsperre ( 7.30 bis 17 Uhr) erforderlich. Ab Mittwoch (21. März), 17 Uhr, wird die Straße dann durchgehend einspurig mittels Ampelregelung für den Verkehr freigegeben. Die abschließenden Bauarbeiten auf der Piller Straße werden noch rund zwei Wochen dauern.