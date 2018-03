Das liebe Vieh?

Wie so mancher Mensch mit sogenannten „Nutztieren“ umgeht, muss endlich ein Ende haben! Ein besonders großer Dorn im Auge ist mir die permanente (!) Anbindehaltung - so können wir unsere Mitgeschöpfe einfach nicht behandeln, selbst wenn ihr Leben eines Tages am Schlachthof endet. Danke an alle Menschen mit Courage, die nicht tatenlos zusehen! Und an jene Bauern, denen ihr Vieh noch am Herzen liegt - auf dass die Konsumenten sie belohnen!