Die coolsten Plätze zum Skaten in Wien

In der Bermillergasse in Penzing gibt es einen besonderen Skatepark: Goodlands wird von skate4life betreut, einem Verein zur Förderung des Rollsports. Gemeinsam mit der Bezirksvorstehung und dem Magistrat wurde ein pädagogisches Konzept entwickelt. Der Park besteht aus drei großen, miteinander verbundenen Pools, darunter eine Halfpipe, sowie einem großen Streetbereich - laut skate4life ist es einer der größten und anspruchvollsten in Österreich. An Spitzentagen sind bis zu 200 Skater im Park. Die Sommersaison hat am 15. März begonnen, geöffnet ist täglich bis 21.30 Uhr. Jeden Dienstag gibt es Girls-Only-Betrieb von 17.30 Uhr bis Betriebsschluss.