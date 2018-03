DoN Catering übernimmt Gastronomie im Brucknerhaus

Investition von mehr als 350.000 Euro

In Summe wird DoN mehr als 350.000 Euro in das Gastronomie-Konzept im Brucknerhaus investieren. Die Don Gruppe betreibt in Linz etwa das Musiktheater und Design Center, dazu sowohl national als auch international klassische (Hauben-)Restaurants, Cafés und Bars und bietet zudem Lösungen für Messe- und Kongresshäuser, Hotels oder Unternehmen, die ihre kulinarischen Anforderungen auslagern. Produziert wird österreichweit mit lokalen Schwerpunktküchen in Wien, Linz und Innsbruck. 600 Mitarbeiter betreuen derzeit 1.300 Events pro Jahr und servieren täglich 20.000 Essen.