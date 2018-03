Markus Söder ist Bayerns neuer Ministerpräsident

Die Regierungsbildung in Deutschland hat auch personelle Auswirkungen auf den Freistaat Bayern. Dort musste nämlich nach dem Abgang von Horst Seehofer nach Berlin - er leitet nun das Bundesministerium für Inneres, Heimat und Bau - ein Nachfolger für das Ministerpräsidentenamt gesucht werden. Dieser wurde nun mit dem bisherigen bayrischen Finanzminister Markus Söder gefunden. Am Freitag wurde Söder vom Landtag mit absoluter Mehrheit an die Spitze der Landesregierung gewählt.