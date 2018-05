Allergiker mögen keinen Hummer

Menschen, die auf Beifußpollen reagieren, haben oft Probleme mit folgenden Nahrungsmitteln: Sellerie, Petersilie, Karotte, Anis, Dill, Kümmel, Fenchel, Paprika, Sonnenblumenkerne. Das passiert deshalb, weil Beifuß zu den Kräutern gehört. Botanisch mit ihm verwandte Kräuter, die auch als Gewürze verwendet werden, verursachen dann Beschwerden. Menschen, deren Immunsystem bei Birkenpollen überschießt, sollten Sellerie ebenfalls von ihrem Speiseplan streichen. Bei Gereiztheit bezüglich Birke, Erle und Hasel, heißt es aufpassen bein Nüssen, Apfel, Pfirsich, Kirsche, Marille und Birne. Gerade Nüsse befinden sich in einer Vielzahl an Lebensmitteln, in denen man sie nicht unbedingt vermuten würde. Dazu zählen Kuchen, Torten, Kleingebäck, Lebkuchen, Pralinen, Cremes oder Pesto (hierzulande oft mit günstigeren Nüssen als Pinienkernen produziert).