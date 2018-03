Auf Bruder eingestochen: Opfer außer Lebensgefahr

Das 17-jährige Opfer einer Messerattacke seines um ein Jahr jüngeren Bruders in Niederösterreich ist außer Lebensgefahr. „Der Zustand des Jugendlichen ist stabil“, hieß es am Freitag seitens des Krankenanstaltenverbundes. Gegen seinen Bruder wird wegen Mordversuchs ermittelt, über ihn wurde am Freitag U-Haft verhängt.