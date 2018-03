Deutsche Bank zahlt 2,3 Milliarden Euro an Boni

Ungeachtet des dritten Jahresverlusts in Folge zahlt die Deutsche Bank ihren Mitarbeitern wieder Milliarden-Boni. Während das Personal laut Geschäftsbericht knapp 2,3 Milliarden Euro an variabler Vergütung bekommt, müssen sich die Aktionäre abermals mit einer Mini-Dividende zufriedengeben. An die Anteilseigner schüttet das Geldhaus vergleichsweise mickrige 230 Millionen Euro aus.