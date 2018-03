Die fünf besten Flirt-Locations in Wien

Gerade im April und Mai jagt ein Straßenfest bzw. Open-Air-Veranstaltung die nächste. Alle sind in guter Stimmung, es wird getanzt, getrunken und man kommt durch das viele Gedränge leicht mit dem Flirt-Interesse in Berührung. Sicherlich ist auch für jeden Geschmack etwas dabei: Sei es der Steirer-Frühling, das Bike-Festival am Rathausplatz, beim 1. Mai-Rave oder bei der Party nach dem Vienna City Marathon - und das ist nur ein kleiner Auszug.