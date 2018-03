Katzencoach Petra Ott hilft bei „Mobbingfall“

Mit den Nerven am Ende

Sabine M. war schon so verzweifelt, dass sie „Simba“ schweren Herzens weitervermitteln wollte. Doch vor diesem Schritt nahm sie Kontakt zum „Krone Tierecke“-Katzencoach Petra Ott auf und schilderte dem Profi die Lage. Die Expertin sah sich die Situation vor Ort an und diagnostizierte schnell Disharmonie in der Gruppe. „Für ‘Simba‘ brachte der Einzug von ‘Felina‘ einige Veränderungen mit sich“, so Petra Ott. „Da ‘Felina‘ eine richtige Fressmaschine ist, muss er auf der Küchenzeile gefüttert werden. Zusätzlich bekommt er weniger von seiner Lieblingsressource, dem Menschen. Das passt ihm gar nicht!“ Und es kommt noch schlimmer: Da er so gestresst ist, hält seine Schwester „Kiwi“ Abstand von ihm. Für „Simba“ eine große Belastung, die er durch die Unsauberkeit ausdrückt.