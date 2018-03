Diese scharfen Kurven gehören keiner Kardashian

Geboren wurde Anastasia übrigens in Kalliningrad, vor einiger Zeit startete die fesche Russin in den USA als Model durch - und das mit einer Kampfansage an die Reality-TV-Queen. Laut „Daily Mail“ ist sich die Model-Schönheit nämlich sicher, dass die „Keeping Up With The Kardashians“-Darstellerin neben ihr schnell alt aussehen wird. Nicht zuletzt, weil sie im Gegensatz zu Kim ihre sexy Schnappschüsse nicht bearbeitet.