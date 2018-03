Stromunfall-Drama: Bub (14) auf Trafo geklettert

Nach dem tragischen Stromunfall am Donnerstagabend in Münster in Tirol, bei dem ein 14-jähriger Deutscher getötet worden war, hat die Polizei am Freitag nähere Details zum Unfallhergang bekannt gegeben. Demnach war der Jugendliche auf eine fünf Meter hohe Trafo-Plattform geklettert, wo er einen Stromschlag erlitt und in eine Böschung geschleudert wurde.