Erfolgsformat feiert Comeback in der Pyramide

Wer an frühere Partynächte zurückdenkt, der wird beim Wort „Hypnotic“ den Atem anhalten und sich die Zeiten zurückwünschen. Ausverkaufte Tickets, mega DJs und eine lange Nacht in den Hallen der Pyramide Vösendorf: Das Electronic Dance Festival „Hypnotic“ war immer den Besuch wert. Seit langer Zeit war es nun still in den Hallen der Pyramide. Zwar gab es das elektronische Festival einige Male in anderen Locations, doch das richtige „Hypnotic-Feeling“ der Pyramide wünschten sich die Fans der Szene trotzdem zurück. Und genau dieser Traum wird wahr: Hypnotic kommt am 2. Juni zurück nach Vösendorf! City4U hat die brandheißesten News exklusiv für euch: