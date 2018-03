Post wollte Geld für ausreichend frankiertes Paket

Ein hübsches Armband wollte Monika D. ihrer Freundin per Post zukommen lassen. Sie schnürte also ein Paket, versandte es, frankiert mit einer Paketmarke. Doch als dann das Paket bei Frau D.s Freundin ankam, sollte diese 27,12 Euro zahlen! Das tat die Empfängerin nicht, also ging das Armband wieder zurück zur Leserin – die sich ebenfalls wunderte, warum sie nun 27,12 Euro für ihr eigenes abgeschicktes Paket zahlen sollte. „Sollte es mehrmals nicht angenommen werden, kommt es ins Postlageramt, wird dort einige Zeit gelagert, später versteigert oder vernichtet“, wurde der Niederösterreicherin auf Nachfrage erklärt. Da wandte sie sich verärgert an die „Krone“.