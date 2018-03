Großes Winter-Comeback: Schnee kommt bis nach Wien

Am Samstag werden im Ostalpenraum laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik erneut dichte Wolken und Niederschläge erwartet. Diese breiten sich rasch nach Norden aus, wobei im Osten von Beginn an Schnee bis ins Flachland fällt. Am Abend geht der Regen auch im Süden in Schneefall über, in der Nacht sinkt die Schneefallgrenze dann im Westen bis in die Tallagen. „Die größten Neuschneemengen von bis zu 20 Zentimetern sind im Semmering-Wechsel-Gebiet sowie im südlichen Wiener Becken zu erwarten“, prognostiziert Spatzierer. Minus drei bis plus vier Grad hat es zu Tagesbeginn, minus zwei bis plus acht Grad werden es maximal und bis zum Abend kühlt es deutlich ab.