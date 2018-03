Streit wegen Wahlslogan: FPÖ beugt sich Manner

„Slogan ist geschützt“

Sowohl der Slogan als auch der Schriftzug waren an das Original von Manner angelehnt. Das Unternehmen schaltete in der Folge die Rechtsabteilung ein. „Der Manner-Claim ,mag man eben‘ ist geschützt und immer, wenn wir von einer missbräuchlichen Verwendung erfahren, reagieren wir“, teilte Manner-Sprecherin Karin Steinhart am Dienstag mit.