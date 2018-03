Paralympics: Mayrhofer gewinnt sensationell Silber

Sensationelle Leistung: Der Snowboarder Patrick Mayrhofer hat am Freitag die fünfte Medaille für Österreich bei den Paralympischen Spielen in Pyeongchang gewonnen. Der Oberösterreicher sicherte sich im Banked Slalom hinter dem US-Amerikaner Mike Minor Silber. Bronze ging an den Australier Simon Patmore.