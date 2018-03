Heute Auslosung: Rose wünscht sich Arsenal

Angenehmes Nebengeräusch

Der Aufstieg gegen Dortmund sei verdient gewesen. Der gestiegenen Aufmerksamkeit auch in seiner Heimat ist sich Rose bewusst. „Im Moment gucken viele Leute nach Salzburg und sehen, dass da guter Fußball gespielt wird.“ Dass Österreichs Fußball nach so einem Erfolg gelechzt hatte, habe er mitbekommen. 2005 stand mit der Wiener Austria zuletzt ein ÖFB-Club in einem Europacup-Viertelfinale. Rose: „Das ist ein angenehmes Nebengeräusch, das machen wir gerne. Aber in erster Linie machen wir das für uns.“