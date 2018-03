EU plant 3 Prozent Digitalsteuer für IT-Konzerne

Die EU-Kommission plant einem Gesetzentwurf zufolge eine Steuer von drei Prozent des Umsatzes von den Digitalfirmen, die in der EU bisher kaum Gewinne ausweisen. Der Vorschlag ziele auf Unternehmen mit Umsätzen von mindestens 750 Millionen Euro weltweit und mehr als 50 Millionen Euro versteuerbarem Digitalumsatz in Europa ab, heißt es in dem Dokument, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.