Stefanie Giesinger zeigt ihre riesengroße OP-Narbe

Außerdem bedankt sich Stefanie Giesinger für die Unterstützung, die ihre Fans ihr nach der OP entgegengebracht haben. „Danke für all eure Liebe. Ich habe mich nie geliebter und umsorgter gefühlt!“, schreibt die „Germany‘s next Topmodel“-Gewinnerin aus dem Jahr 2014 weiter. „Danke an all die großartigen Ärzte und Krankenschwestern, dafür dass sie so unglaublich und fürsorglich waren.“