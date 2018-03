Startet Marcel Hirscher bald in den Speed-Rennen?

Bis zu den Olympischen Spielen in Südkorea hatte Hirscher in der Vorbereitung und in diesem Winter kein Speedtraining absolviert. In Jeongseon/Pyeongchang landete er in der Kombi-Abfahrt als späterer Olympiasieger an der zwölften Stelle und stieg nun als Vorbereitung für das Finale in Schweden nochmals zwei Tage für Super-G-Training auf die langen Latten.