Neues Banksy-Werk in New York gibt Rätsel auf

Fast fünf Jahre nach seiner Graffiti-Serie in New York ist der britische Street-Art-Künstler Banksy offenbar wieder in der Metropole unterwegs. Auf der Fassade eines zum Abriss bestimmten Gebäudes im Süden Manhattans tauchte eine von ihm gemalte Ratte auf, die im Ziffernblatt einer Uhr an der Hauswand rennt. US-Medien spekulieren nun, was es mit dem Motiv auf sich haben könnte.