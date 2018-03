Verkäuferin ging mit Liebhaber stehlen

Auf frischer Tat ertappt wurde der (mittlerweile in einem eigenen Prozess verurteilte) Slowake beim Stehlen in Parndorf. Jetzt musste sich die Fahrerin des Fluchtwagens in Eisenstadt vor Gericht verantworten. „Ich bin schuldig“, gestand die Frau unter Tränen. „Aber ich habe das doch alles nur gemacht, damit mein Verhältnis mit ihm nicht auffliegt“, versuchte die 43-Jährige zu erklären. „Denn er hat gedroht, alles meinem Mann zu erzählen. Das konnte ich nicht zulassen“, schluchzte die Verkäuferin, die in der Slowakei 300 Euro im Monat verdient. „Der Kerl ist verrückt, ich hatte außerdem Angst, dass er mir etwas antut.“