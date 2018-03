Jennifer Lopez: „Ich sollte meine Brüste zeigen“

Gegen die unangemessene Aufforderung habe sie sich zur Wehr gesetzt, so Lopez weiter. Auch wenn sie damit ihre Rolle gefährdete. Lopez gibt zu: „Als ich mich dagegen gewehrt habe, war ich total verängstigt. Ich kann mich erinnern, dass mein Herz wie wild gepocht hat und ich dachte: ‘Was habe ich getan? Dieser Mann gibt mir einen Job‘. Es war einer meiner ersten Filme. Aber tief in mir drinnen wusste ich, dass dieses Verhalten falsch war. Es hätte in beide Richtungen für mich gehen können. Aber ich denke, am Ende hat sich mein Ich aus der Bronx durchgesetzt und gedacht: ‘Nein, das lasse ich nicht mit mir machen‘.“