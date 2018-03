Toronto lässt sich auch von Indiana nicht stoppen

Die Siegesserie der Toronto Raptors in der NBA hat in der Nacht auf Freitag (MEZ) in Indianapolis ihre Fortsetzung gefunden. Die Kanadier bezwangen die Pacers 106:99 und feierten den zehnten Erfolg hintereinander. Der Wiener Jakob Pöltl verzeichnete in exakt 16 Minuten Spielzeit vier Punkte, drei Rebounds und einen blockierten Wurf.