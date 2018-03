Toto Wolff, Niki Lauda und Ali Rahimi gaben alles!

Um die Forschung im Bereich der Präzisionsmedizin an der MedUni in Wien voranzutreiben, spannte Netzwerker Ali Rahimi starke Zugpferde ein: So konnte er Toto Wolff, Niki Lauda und viele andere dafür begeistern, unverkäufliche Exponate für eine Charity-Auktion bereitzustellen. Mit Erfolg: Rund 100.000 Euro kamen durch die finanzkräftige Gästeschar zusammen.