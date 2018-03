Stöger: „Das wird jetzt nicht lustig werden!“

... die medialen Reaktionen auf das Aus von Dortmund:

“Ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt - in so einer Situation war ich noch nie. Aber klar ist, dass Kritik zu Recht kommen wird. Und das wird jetzt natürlich nicht lustig. Klar ist aber auch, dass wir nur zwei Tage Zeit zum Verarbeiten und Analysieren haben. Dann wartet schon das nächste Spiel in der Bundesliga. Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren.“