Deutsche beklagen „Horror-Auftritt gegen Ösis“

Vor dem Rückspiel hatten die lieben Freunde aus Deutschland Salzburg noch als „Dosen-Ösis“ verspottet. Am Donnerstagabend verstand die „Bild“ dann die Welt nicht mehr. Schon vor dem Abpfiff des Europa-League-Rückspiels in der Mozartstadt beklagte die Online-Plattform den Dortmunder „Horror-Auftritt gegen Ösis“. In der Tat: Das Ausscheiden just gegen einen österreichischen Klub kommt in der stolzen Fußball-Nation Deutschland einem Super-GAU gleich.