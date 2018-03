RB Leipzig zieht ins EL-Viertelfinale ein!

Leipzig ging in St. Petersburg in der 22. Minute durch Jean-Kevin Augustin in Führung, den Russen gelang dank Sebastian Driussi kurz vor der Pause nur noch der Ausgleich. In der 82. Minute vergab Timo Werner einen Elfmeter für die Gäste. Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl setzte Stefan Ilsanker ab der 71. Minute ein und Konrad Laimer auf die Ersatzbank. Marcel Sabitzer fehlte wegen Rückenproblemen.