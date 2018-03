Hundejacke um 1 Mio. € schützt vor Messerstichen

„Sie werden nie einen goldeneren Labrador, einen schneidigeren Dackel oder pompöseren Zwergspitz sehen“, verspricht das Unternehmen Very First To auf seiner Webseite. Mit dem Kauf eines Kleidungsstücks würde man zugleich noch einen guten Zweck unterstützen: Ein Prozentsatz des Verkaufserlöses geht an Anti-Wilderer-Missionen in Afrika. So werden innovative Jacken für Einsatzhunde finanziert, die vor den Angriffen vor Kriminellen schützen.