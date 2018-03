Falscher Polizist kassierte 30.000 Euro ab

Ein Bandenmitglied rief Dienstagabend bei einer 78-Jährigen aus Gmunden an. Er stellte sich als Oberpolizeikommissar vor, und meinte, dass ihr Bankbeamter in einen Falschgeldskandal verstrickt sei. Daher solle sie 30.000 Euro vom Geldinstitut abheben, damit die Scheine auf ihre Echtheit überprüft werden können. Die Pensionistin hob die Summe ab, gab sie am nächsten Tag dem falschen Polizeibeamten. Drei weitere Betrugs-Attacken auf Gmundnerinnen schlugen fehl.