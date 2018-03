USA will jetzt Stickstoff bei Hinrichtungen nutzen

Seit den Lieferengpässen In der Vergangenheit versuchten die USA alternative Hinrichtungsmethoden zu finden. Exekution durch Erschießen wurde beispielsweise angedacht. Der Versuch. einen eigenen Giftcocktail herzustellen, war in der Vergangenheit jedenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Beim Test eines neuen, nicht erprobten Mittels im Jahr 2015 starb der 38-jährige Clayton Lockett nach einem 43-minütigem, grausamen Todeskampf an einem Herzinfarkt.