Innsbruck will mit Amateurteam in künftige 2. Liga

Eine Aufnahme der Wacker-Amateure, derzeit in der Regionalliga West an neunter Stelle, könnte für die Bundesliga ein Problem lösen. Zuletzt bestand die Gefahr, dass für die 2. Liga nicht wie geplant 16 Mannschaften gefunden werden können, weil aus der Regionalliga West zu wenige Vereine Interesse an einem Aufstieg zeigten.