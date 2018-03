LASK-Boss Gruber: „Zahlen 23 Millionen selbst!“

„Es spielt immerhin der Dritte gegen den Ersten des dritten Saisonviertels“, heizte LASK-Trainer Oliver Glasner gestern bei der Pressekonferenz das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Mattersburg an. Doch alle Anwesenden interessierte in erster Linie nur ein Thema: Was wird LASK-Präsident Siegmund Gruber zu den Plänen über das für Länderspiele taugliche Stadion, das bis 2022 nahe dem Pichlinger See in Linz stehen soll, verraten.