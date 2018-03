Ein letzter Salut für den Militär-Chef

Aufgewachsen in Mittersill, in einer Lehrer-Familie, war der Werdegang von Heinz Hufler sehr politisch geprägt. „Zu Hause wurde diskutiert und Zeitung gelesen.“ Nach der Matura rückte er in die Jägerschule Saalfelden ein, da fing ihn der Heeres-Virus. Es folgten mitunter die Militärakademie, das Ausbildungsregiment in der Rainerkaserne in Glasenbach, Auslandseinsätze am Golan und in Zypern. 2003 schließlich wurde er Stabschef und Vize-Militärkommandant in Salzburg.

Und wollte Militär-Chef werden. Karl Berktold wurde ihm damals vorgezogen. Hufler wechselte nach Enns, leitete dort die Heeres-Unteroffiziersakademie. „Eine erste Enttäuschung, aber dort hatte ich dann meine schönste Zeit“, erinnert er sich.