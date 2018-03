Lehener Park-Prozess: Mord-Urteil ist jetzt fix

Zu sieben Jahren Haft verurteilte Richterin Bettina Maxones-Kurkowski den Messerstecher Raffi S. am 1. Dezember 2016. Sieben weitere Angeklagte fassten Freiheitsstrafen zwischen 15 Monaten teilbedingt und vier Jahren unbedingt aus. Monate zuvor hatten vier Türken Bewährungsstrafen (zwischen drei und sechs Monaten) kassiert. Mehr als ein halbes Jahr (von Mai bis Dezember 2016) wurde verhandelt – ein Monster-Prozess: zwölf Angeklagte, 60 Zeugen. An der Schuld der Täter ist aber aufgrund der OGH-Entscheidung nicht mehr zu rütteln. Nur die Strafe kann sich beim Berufungsprozess am Oberlandesgericht noch ändern.