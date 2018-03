Chef ermutigt seine Mitarbeiter zum „Mild“ sein

Ausstellung ohne Anmeldebescheinigung

Da wundert es auch nicht, das zuletzt mehrere Fälle aufgetaucht sind, bei denen der Aktivpass ausgestellt wurde, obwohl keine Anmeldebescheinigung vorgelegen war. So etwa bei einem 49-jährigen rumänischen Staatsbürger, bei dem sogar extra vermerkt wurde, dass er bereits seit 2014 in Österreich weilt, aber keine Anmeldebescheinigung vorweisen kann, oder will – oder eben gar nicht muss.