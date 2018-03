Prozess um viele Liebschaften und vier Kilo Kokain

Prozess wurde vertagt

Der dritte auf der Anklagebank war als Drogenkurier eingesetzt und ist geständig. „Ich wusste, dass Suchtgift in dem Paket war.“ Sein Anwalt Manfred Arbacher-Stöger will an die ganzen Liebesgeschichten nicht glauben und bekommt Unterstützung von Richter Steininger: „Wer eine derartige Menge Suchtgift in so kurzer Zeit aufstellen kann, der muss schon in der Szene verhaftet sein.“ Der Prozess wurde für weitere Zeugen vertagt.