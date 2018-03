Salzburger FP rudert im Manner-Streit zurück

Die Manner AG hatte rechtliche Schritte angedroht, nachdem bekannt wurde, dass vor der Salzburger Landtagswahl am 22. April insgesamt sechs Fahrzeuge aus dem Wahlkampftross von Landesparteichefin und Spitzenkandidatin Marlene Svazek mit dem Spruch beklebt worden waren. Sowohl der Slogan als auch der Schriftzug waren an das Original von Manner angelehnt. Das Unternehmen schaltete in der Folge die Rechtsabteilung ein. „Der Manner Claim ‘mag man eben‘ ist geschützt und immer, wenn wir von einer missbräuchlichen Verwendung erfahren, reagieren wir“, teilte Manner-Sprecherin Karin Steinhart am Dienstag mit.