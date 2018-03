Rossi bleibt auch als 40-Jähriger in der MotoGP!

Rossi ist seit 1996 in der Motorrad-WM Stammfahrer. Nach den Weltmeistertiteln in der 125er- und 250er-Klasse wurde er sieben Mal Weltmeister in der höchsten Kategorie, sein letzter Titelgewinn ist allerdings schon neun Jahre her. „Bei meinem letzten Vertrag im März 2016 war da natürlich die Frage, ob dies mein letzter in der MotoGP wäre. Nach zwei Jahren habe ich nun entschieden weiterzumachen, weil es mir das beste Gefühl gibt“, erklärte Rossi, der 2018 seine bereits 23. WM-Saison bestreitet.